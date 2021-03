Zlatan Ibrahimovic risponde a sua volta a LeBron, chiudendo forse la polemica degli ultimi giorni

È arrivata dalla conferenza stampa di Sanremo 2021 la risposta di Zlatan Ibrahimovic a LeBron James, che un paio di giorni fa aveva a sua volta replicato in maniera piccata alle precedenti esternazioni dell’attaccante del Milan riguardo il suo rapporto con la politica.

Questa volta, Ibra ha utilizzato un atteggiamento molto sulla difensiva, facendo un parziale passo indietro sulle proprie parole dette in precedenza:

Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, mentre la politica lo divide. Tutti sono i benvenuti, non c’entra nulla da dove vieni, facciamo quello che facciamo per unire. Non facciamo altre cose perché non siamo bravi, altrimenti avrei fatto politica. Questo voleva essere il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti e i politici devono fare i politici.