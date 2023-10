EA7 Milano, Ismaël Kamagate merita più minuti in Serie A?

Nella pessima prestazione dell’Olimpia EA7 Milano di ieri pomeriggio al Forum di Assago contro la VL Pesaro, Ismaël Kamagate è stata l’unica nota positiva. Il francese ha chiuso con 15 punti in 17 minuti, frutto di un eccellente 5 su 6 da due e 5 su 7 a cronometro fermo, conditi da 7 rimbalzi e 1 stoppata, oltre ai 5 falli subiti.

A leggerli così sono numeri da un giocatore che merita 25 minuti a partita, non solo 12,8 in 4 gare su 5. Certo, ieri ha realizzato il suo career high in Serie A, però aveva fatto vedere buone cose anche contro Tortona e Reggio Emilia, nonostante non sia il giocatore più aggraziato del campionato. Ha senza dubbio ampi margini di miglioramento ma in gare come quella di ieri probabilmente sarebbe potuto stare in campo di più, evitando a Mirotic 28 minuti, che magari ne avrebbe potuti fare 5 in meno, con più Kamagate in campo per l’EA7 Milano.

Non vogliamo soffermarci sulla singola gara però ci sembra un giocatore che nel campionato italiano può fare la differenza, con la giusta fiducia e continuità, soprattutto contro le formazioni medio-piccole di Serie A. Per questo ci immaginiamo un minutaggio simile, se non superiore, domenica pomeriggio prossima a Brindisi, contro una Happy Casa che è ultima a 0 vittorie in 5 gare, e dopo un doppio turno di EuroLega.

