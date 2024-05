EA7 Milano e Italbasket, Darius Thompson torna di moda?

L’Olimpia EA7 Milano e l’Italbasket potrebbero ripensare a Darius Thompson per quest’estate ora che ha ufficialmente il passaporto italiano. Secondo quanto riportato da La Prealpina, la point guard dell’Efes potrebbe essere un nome molto interessante da passaportato per Gianmaco Pozzecco, anche se lo avrebbero proprio all’ultimo perché i playoff turchi finiscono dopo quelli italiani e probabilmente la formazione di Istanbul arriverà in fondo insieme al Fenerbahce.

L’ex Baskonia e Brindisi però non ha convinto i turchi e gli stessi starebbero pensando di lasciarlo andare. L’agenzia del giocatore ha proposto uno scambio con Shavon Shields, che da poco ha deciso di entrare nello stesso roster di Thomspon per provare a trovare una sistemazione diversa da quella di Milano.

Al momento l’Olimpia non ha intenzione di fare questo scambio perché reputa l’americano con passaporto danese incedibile, ma da qui ad agosto potrebbero cambiare tante cose, ad esempio Darius Thompson potrebbe giocare il Pre-Olimpico con l’Italbasket e quindi potrebbe vestire la maglia dell’EA7 Milano da italiano al 100% e non da straniero senza necessità di visto.

Stiamo a vedere cos’accadrà nelle prossime settimane ma ci sentiamo di dire che sicuramente torneremo a parlare della point guard della formazione turca in orbita Milano e Italia.

