A1 Femminile, Broni ingaggia la croata Klaudija Perisa

La Pallacanestro Femminile Broni 93 ha raggiunto un accordo con la guardia-ala croata Klaudija Perisa, classe 1996, 180cm. Nata a Sebenik il 10 dicembre, debutta nel 2011 con la formazione giovanile dello ZKK Sibenik Jolly, per poi passare alla prima squadra con cui disputa sei campionati nazionali. Nell’estate 2018 varca il confine croato e si accasa in Polonia al Cosinus Widzew Lodz, dove in 24 partite mette a referto 9.9 punti medi ad incontro. L’anno seguente è alle turche del Bellona Kayseri Basketbol, con cui disputa 8 incontri (7.4 punti di media) di campionato e altrettante sfide di EuroCup, prima di spostarsi nel gennaio del 2020 al BC Belfius Namur Capitale, nella massima serie belga, dove gioca 4 match, partendo dal quintetto base.

Nella scorsa stagione è stata prima in Spagna al Quesos el Pastor Zamarat, quindi nel dicembre 2020 si trasferisce all’Inexio Royals Saarlouis, formazione tedesca della Bundesliga, dove chiude con una media di 10 punti nelle 11 partite disputate. Con la sua nazionale partecipa alle qualificazioni per gli Europei, disputando 5 sfide. Adesso è tra le convocate per la fase finale che si svolgerà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. È stata campionessa europea con la nazionale croata under 16 nel 2011 a Cagliari e nel 2012 a Miskolc (Ungheria) e con l’under 18 nel 2013 e nel 2014; mentre nel 2016 ha conquistato l’Europeo Under 20 Divisione B a Podgorica, in Montenegro, con 10.3 punti di media per match. Ha vinto il titolo croato nel 2017 e nel 2018. Diamo dunque il benvenuto a Klaudia nella famiglia biancoverde.

Ufficio Stampa PF Broni ’93

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.