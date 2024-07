Draymond Green sicuro: “Sono felicissimo che Klay Thompson se ne sia andato”

Draymond Green è tornato a commentare l’addio di Klay Thompson ai Golden State Warriors e il suo approdo ai Dallas Mavericks.

Green si è detto molto contento del fatto che Thompson sia andato via. Non perché ci fossero frizioni tra di loro ma perché nel suo ultimo periodo nella Baia l’esterno sembrava infelice.

Sono felicissimo che si andato via. Lo sono perché lui qui non si sentiva più felice. Per me è come un fratello e perciò voglio il meglio per lui, non ciò che è meglio per me, per la squadra o per la franchigia. Vederlo non infelice ma quanto meno a disagio e turbato mi ha dato fastidio. Credo proprio che fosse arrivato per lui il momento di cambiare aria.