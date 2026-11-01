Darius Acuff Jr può vincere il Rookie of the Year a sorpresa?

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Darius Acuff Jr può vincere il Rookie of the Year a sorpresa?

Prima dell’inizio della stagione NBA, i rookie più attesi erano senza dubbio AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer e Caleb Wilson. Alcuni di loro però stanno avendo qualche piccolo problema di adattamento o di infortuni: Dybantsa ha saltato le prime partite per problemi fisici, Peterson sta giocando in modo molto discontinuo (tira col 36% dal campo e in 2 partite su 6 non ha raggiunto la doppia cifra). Boozer e Wilson stanno fin qui avendo un rendimento positivo, il rookie dei Grizzlies ha addirittura firmato una tripla-doppia pochi giorni fa, ma chi sta rubando la scena tra i giocatori al primo anno è un nome inatteso: Darius Acuff Jr, 7° scelta dei Sacramento Kings all’ultimo Draft.

Acuff Jr arriva da Arkansas e in queste prime partite ha ricevuto l’assoluta green light da parte di coach Doug Christie, complice una squadra senza obiettivi e senza direzione che ha perso tutte e 6 le partite fin qui disputate (con un passivo medio di -19). Il rookie ha colto l’occasione, prendendosi 24.0 tiri di media in queste prime 6 partite NBA e stabilendo il record di sempre per un rookie dopo le prime 3 gare (con 73 tiri aveva superato il precedente record di Kevin Durant nel 2007, con 64). L’incredibile mole di tiri (per dire, Wilson che è secondo in questa classifica tra le matricole se ne prende 18.0 a partita) ha portato Acuff Jr a medie realizzative nettamente sopra i colleghi, anche se non ottime se si considera il numero elevato di conclusioni: il rookie dei Kings sta segnando 26.3 punti di media, tirando col 39.6% dal campo e il 32% da tre punti. Cifre che gli permettono di entrare nella Top 10 dei migliori scorer di tutta la NBA, per ora all’8° posto davanti perfino al due volte MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Ieri notte Darius Acuff Jr ha segnato 38 punti, suo record personale, con 9 triple, record di sempre per un rookie, contro Memphis dando seguito alla prestazione da 34 punti e 14 assist contro New Orleans due giorni prima. Così facendo, è diventato il giocatore più giovane nella storia dei Kings a firmare due partite consecutive da almeno 30 punti.

Potrà continuare in questo modo? Difficile da prevedere, certo è che Acuff Jr sta inserendo il proprio nome nella lista dei pretendenti al Rookie of the Year. A differenza di altri premi come l’MVP, le vittorie di squadra qui contano meno e dunque il rendimento pessimo di Sacramento potrebbe non pesare così tanto nell’economia dell’assegnazione.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.