Darius Acuff Jr può vincere il Rookie of the Year a sorpresa?

Prima dell’inizio della stagione NBA, i rookie più attesi erano senza dubbio AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer e Caleb Wilson. Alcuni di loro però stanno avendo qualche piccolo problema di adattamento o di infortuni: Dybantsa ha saltato le prime partite per problemi fisici, Peterson sta giocando in modo molto discontinuo (tira col 36% dal campo e in 2 partite su 6 non ha raggiunto la doppia cifra). Boozer e Wilson stanno fin qui avendo un rendimento positivo, il rookie dei Grizzlies ha addirittura firmato una tripla-doppia pochi giorni fa, ma chi sta rubando la scena tra i giocatori al primo anno è un nome inatteso: Darius Acuff Jr, 7° scelta dei Sacramento Kings all’ultimo Draft.

Acuff Jr arriva da Arkansas e in queste prime partite ha ricevuto l’assoluta green light da parte di coach Doug Christie, complice una squadra senza obiettivi e senza direzione che ha perso tutte e 6 le partite fin qui disputate (con un passivo medio di -19). Il rookie ha colto l’occasione, prendendosi 24.0 tiri di media in queste prime 6 partite NBA e stabilendo il record di sempre per un rookie dopo le prime 3 gare (con 73 tiri aveva superato il precedente record di Kevin Durant nel 2007, con 64). L’incredibile mole di tiri (per dire, Wilson che è secondo in questa classifica tra le matricole se ne prende 18.0 a partita) ha portato Acuff Jr a medie realizzative nettamente sopra i colleghi, anche se non ottime se si considera il numero elevato di conclusioni: il rookie dei Kings sta segnando 26.3 punti di media, tirando col 39.6% dal campo e il 32% da tre punti. Cifre che gli permettono di entrare nella Top 10 dei migliori scorer di tutta la NBA, per ora all’8° posto davanti perfino al due volte MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Ieri notte Darius Acuff Jr ha segnato 38 punti, suo record personale, con 9 triple, record di sempre per un rookie, contro Memphis dando seguito alla prestazione da 34 punti e 14 assist contro New Orleans due giorni prima. Così facendo, è diventato il giocatore più giovane nella storia dei Kings a firmare due partite consecutive da almeno 30 punti.

Potrà continuare in questo modo? Difficile da prevedere, certo è che Acuff Jr sta inserendo il proprio nome nella lista dei pretendenti al Rookie of the Year. A differenza di altri premi come l’MVP, le vittorie di squadra qui contano meno e dunque il rendimento pessimo di Sacramento potrebbe non pesare così tanto nell’economia dell’assegnazione.