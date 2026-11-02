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Gianni Petrucci: “Ricandidarmi nel 2028? Io sto al mio posto, finché il Signore mi darà la salute”

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Nelle ultime settimane sta circolando la voce circa una possibile ricandidatura di Gianni Petrucci a Presidente FIP nel 2028: nel caso avvenisse, sarebbe il suo quinto mandato consecutivo e il settimo totale al vertice della pallacanestro italiana. Ovviamente questa possibilità sta scatenando polemiche: un po’ perché Petrucci non gode di grande popolarità tra i tifosi, un po’ perché nel 2028 avrà 84 anni.

Intervistato da Radio Radio nelle scorse ore, Petrucci ha comunque preferito non dare una risposta chiara a questa domanda: “Me lo chiederanno fino a fine mandato. Se fate questa domanda a un presidente che non conosce nessuno, non fa notizia. Se la fate a me, sapete i siti come si divertono! Io godo su queste cose, sono la mia forza. Non dico nulla, non devo dire nulla. Sto al mio posto, sereno e tranquillo, fino a quando il Signore mi darà la salute. Non ho problemi. Chi tace non dice nulla, chi tace è assolto, si diceva. Donald Trump ha un anno meno di me, Lula [appena eletto presidente del Brasile] ha la mia stessa età…”.

Francesco Manzi
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