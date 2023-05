Gara-5 senza storia: l’Olympiacos supera il Fenerbahçe e va alle Final Four

La prima Gara-5 della settimana (domani Monaco-Maccabi e Real-Partizan) non ha storia: al Pireo vince l’Olympiacos, 84-72 sul Fenerbahçe. I greci rimangono in vantaggio dall’inizio alla fine dell’incontro, merito ancora di Kostas Sloukas, lui che con un buzzer beater aveva consegnato Gara-3 all’Oly: 22 punti 6 assist, accompagnati dalla doppia-doppia da 14 punti e 11 rimbalzi di Kostas Papanikolaou, che sembrava non dovesse nemmeno giocarla questa partita.

Il Fenerbahçe invece delude dopo aver pareggiato la serie settimana scorsa, a parte i 26 punti di Guduric falliscono l’appuntamento con la storia sia Hayes-Davis (5 punti, 0/4 dal campo) che Dorsey (9 punti, 3/10).

L’Olympiacos è quindi la seconda squadra ad accedere alle Final Four di Kaunas dopo il Barcellona, che ha eliminato 3-0 lo Zalgiris. I greci affronteranno la vincente di Monaco-Maccabi in semifinale.