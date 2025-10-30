Gentile espulso in Livorno-Urania Milano: Russ Smith difende l’ex Azzurro

Momenti di tensione durante la sfida di Serie A2 tra Libertas Livorno e Urania Milano, vinta dai toscani. A far discutere è stata l’espulsione di Alessandro Gentile, ala della Wegreenit Urania Milano, allontanato dal campo a metà del terzo quarto dopo un acceso scontro con Niccolò Filoni della Libertas Livorno.

A metà del terzo quarto tra Libertas Livorno e Urania Milano è stato espulso Alessandro Gentile, che furioso si è sbagliato contro Niccolò Filoni.

L’episodio è avvenuto dopo un’azione difensiva di Filoni che ha provocato la reazione del giocatore ex Olimpia Milano e nazionale azzurro. Le immagini, diventate rapidamente virali sui social, mostrano Gentile visibilmente irritato subito dopo il contatto.

Russ Smith difende Gentile: “La difesa non può passare sotto chi salta per tirare”

A commentare l’episodio è intervenuto anche Russ Smith, ex stella della Serie A2 e oggi molto seguito dai fan italiani del basket. Su PianetaBasket, Smith ha espresso una parziale difesa di Gentile, sottolineando la pericolosità del gesto difensivo:

“La difesa non può passare sotto i giocatori mentre stanno saltando per tirare… Reazione sbagliata, ma questo tipo di cose è scorretto e può infortunare i giocatori”.

Le parole di Russ Smith hanno acceso il dibattito tra tifosi e appassionati, divisi tra chi condanna il gesto di Gentile e chi, invece, comprende la sua reazione istintiva dopo un intervento considerato rischioso.

Gentile e il suo percorso in A2

Dopo le esperienze in Serie A, in Spagna e Grecia, Alessandro Gentile è tornato protagonista nel campionato di A2, dove con la maglia dell’Urania Milano sta guidando una squadra ambiziosa verso la zona playoff. L’espulsione di Livorno rappresenta una battuta d’arresto, ma non cancella il buon avvio di stagione dell’ex capitano dell’Olimpia.