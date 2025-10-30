Varese pronta al 6+6: offerta per Trifunović del Maccabi Tel Aviv

L’Openjobmetis Varese sarebbe pronta a completare il passaggio alla formula 6+6, segnando un passo importante nella costruzione del roster per la stagione di Serie A 2024/25. Dopo l’arrivo di Ike Iroegbu, la società biancorossa è infatti al lavoro per aggiungere un nuovo giocatore straniero al proprio organico. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Varese avrebbe già avanzato un’offerta significativa per Uroš Trifunović, talentuoso esterno serbo in uscita dal Maccabi Tel Aviv.

Chi è Uroš Trifunović, l’obiettivo di Varese

Classe 2000, Trifunović è un’ala di 2 metri, potente e dotata di un fisico solido, figlio d’arte: suo padre Aleksandar Trifunović è stato un giocatore e allenatore di alto livello tra il 1986 e il 2001.

Dopo diversi anni al Partizan Belgrado, il serbo ha giocato la scorsa stagione in Turchia con la maglia del Tofaş Bursa, chiudendo con numeri interessanti: 11.6 punti di media in campionato (BSL), 2.2 rimbalzi in 23.4 minuti e oltre il 40% da tre punti.

In FIBA Europe Cup ha viaggiato a 10.5 punti e 2.7 assist di media, confermandosi giocatore affidabile e duttile offensivamente. Con il Maccabi, in EuroLeague, ha collezionato una sola presenza prima della decisione di cambiare squadra.

Varese, il progetto cresce: nuovo assetto e nuovi soci

La decisione di passare al 6+6 riflette la volontà della Openjobmetis Varese di alzare il livello competitivo, anche grazie al recente ingresso di nuovi soci e a un progetto tecnico sempre più ambizioso. L’obiettivo è rendere la squadra più profonda e versatile, puntando su giocatori giovani, atletici e con esperienza internazionale.

L’arrivo di Ike Iroegbu e il possibile ingaggio di Uroš Trifunović rappresentano due tasselli chiave per rilanciare il progetto sportivo biancorosso.

