Gerry Cardinale conferma: “Vogliamo esserci per NBA Europe, lavoriamo per un’arena da 20.000 posti”

Nella serata di ieri, a Milano, c’è stato l’attesissimo evento di presentazione del render del futuro stadio di Milan e Inter, che dalla stagione 2031-32 sostituirà San Siro: il nuovo Generali Stadium, nome frutto di un ricchissimo accordo economico ventennale di 650 milioni di euro. Nell’ambito di questo evento al Castello Sforzesco, Gerry Cardinale, proprietario del Milan e CEO di RedBird Capital, ha rilasciato varie interviste.

Parlando con La Repubblica, l’imprenditore americano, che oltre al calcio ha già investito in diversi ambiti sportivi nel mondo, ha confermato di voler partecipare anche a NBA Europe, che nei piani di Adam Silver dovrebbe prendere il via l’anno prossimo. “Abbiamo tutto predisposto per avviare i lavori per un’arena da 20.000 posti. Vogliamo esserci con una franchigia a Milano. Ho ambizioni anche nel tennis” ha detto Cardinale, parlando addirittura di una nuova struttura per la città che avrebbe una capienza quasi doppia rispetto all’Unipol Forum dove gioca attualmente l’Olimpia Milano.

La squadra che parteciperebbe a questa nuova competizione, secondo quanto scritto in questi mesi, non sarebbe però l’Olimpia Milano, che ha un accordo pluriennale con EuroLega. Cardinale starebbe invece trattando con la Pallacanestro Varese, con l’obiettivo di trasferire la squadra a Milano con nuovo nome e renderla una delle partecipanti a NBA Europe. La NBA, che al momento non sembra ancora avere chiaro come sarà il torneo e sta trattando con EuroLega per una eventuale partnership, pianifica di avere due squadre italiane tra le partecipanti: una di Milano e una di Roma.