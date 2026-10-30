Dalla NBA all’Europa: Dwight Powell, Kevin Knox e Killian Hayes approdano nel Vecchio Continente

Nelle ultime ore sono stati ben 3 i trasferimenti di ex giocatori NBA, anche di un certo rilievo, nel basket europeo. Ieri l’Unicaja Malaga, che disputa la Basketball Champions League, ha annunciato la firma di Kevin Knox, 9° scelta assoluta al Draft 2018 ed ex giocatore di Knicks, Hawks, Pistons, Blazers e Warriors. Nonostante al college promettesse benissimo (nel 2018 fu inserito nell’All-SEC First Team), Knox non ha mai trovato il suo posto in NBA, totalizzando comunque 320 partite dal 2018 al 2025 e segnando 7.3 punti di media: la sua miglior stagione resta quella da rookie, con 12.8 punti a partita messi a segno con la maglia di New York.

🚨 ¡FICHAJE! 🏀 Kevin Knox, calidad NBA para el Unicaja 🤗 ¡Bienvenido! Welcome, @KevKnox! 📰 NOTICIA https://t.co/76o4E324zz 💚💜 #YoSoyDelUnicaja #WelcomeKevin https://t.co/bDRqEFBfzu — UnicajaCB (@unicajaCB) October 29, 2026

Oggi è stata la volta di Killian Hayes, un’altra ex promessa del basket a stelle e strisce. Il playmaker francese fu 7° scelta assoluta al Draft 2020: MVP di EuroBasket U16 nel 2017, Hayes non ha mai avuto un vero impatto in NBA, con 239 partite collezionate con le maglie di Pistons, Nets e Kings. La sua miglior stagione è quella 2022-23, in cui Detroit vinse però solo 17 partite, quando chiuse con 10.3 punti e 6.2 assist di media. Il giocatore verrà ufficializzato nelle prossime ore dal Maccabi Tel Aviv e disputerà quindi l’EuroLega, come riportato dal giornalista israeliano Tom Nissani.

קיילאן הייז חתם במכבי — Tom Nissani רפוי (@TomNissani) October 29, 2026

Infine il nome più altisonante: il veterano Dwight Powell, lungo di 35 anni che ha giocato le ultime 13 stagioni ai Dallas Mavericks, ha trovato un accordo con il Fenerbahçe, come riportato da BasketNews. Il club turco sta avendo qualche difficoltà nell’ultimo periodo, con 2 sconfitte questa settimana in EuroLega, ed ha preferito quindi rinforzarsi approfittando del taglio di Powell da parte dei Mavs, nei giorni scorsi. Canadese, Powell è stato 45° scelta assoluta al Draft 2014 diventando una sorta di bandiera per Dallas, con cui ha raggiunto le NBA Finals nel 2022. Con i Mavs ha totalizzato 768 partite, segnando 6.5 punti di media.