Il titolo WNBA si deciderà a Gara-7: le Dream dominano e portano la serie contro le Valkyries alla bella

Le Atlanta Dream allungano la serie delle WNBA Finals a Gara-7 in un inedito matinèe contro le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini. Nel match disputato alle 12.30 americane per problemi di sovrapposizioni di calendario con gli Atlanta Hawks, la squadra di Angel Reese ha dominato la gara, allungando nel primo tempo e gestendo nel secondo, fino alla vittoria 80-69.

Per Reese una prestazione agrodolce: doppia-doppia da 15 punti e 14 rimbalzi con anche 6 assist, tirando però 5/18 dal campo e perdendo 6 palloni. Per sua fortuna Alisha Gray è stata più precisa, con 23 punti e 5/7 da dietro l’arco.

Le Valkyries, che hanno tirato malissimo di squadra (22/70 dal campo), hanno trovato 26 punti di Gabby Williams, anche lei imprecisa al tiro con 8/22. Zandalasini, partita dalla panchina, ha avuto spesso la palla in mano chiudendo con 9 punti e 3/12 al tiro in 22′.

La decisiva Gara-7 per l’assegnazione di un titolo si giocherà domenica al Chase Center di San Francisco (all’1 di notte italiana), che in queste Finals sta accogliendo un pubblico mai così numeroso in WNBA. Comunque vada sarà una prima volta: né le Valkyries, che esistono solo da 2 anni, né le Dream hanno infatti mai vinto un anello nella loro storia.