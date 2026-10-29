atlanta dream wnba

Il titolo WNBA si deciderà a Gara-7: le Dream dominano e portano la serie contro le Valkyries alla bella

Home WNBA
Francesco ManziLascia un Commento su Il titolo WNBA si deciderà a Gara-7: le Dream dominano e portano la serie contro le Valkyries alla bella

Le Atlanta Dream allungano la serie delle WNBA Finals a Gara-7 in un inedito matinèe contro le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini. Nel match disputato alle 12.30 americane per problemi di sovrapposizioni di calendario con gli Atlanta Hawks, la squadra di Angel Reese ha dominato la gara, allungando nel primo tempo e gestendo nel secondo, fino alla vittoria 80-69.

Per Reese una prestazione agrodolce: doppia-doppia da 15 punti e 14 rimbalzi con anche 6 assist, tirando però 5/18 dal campo e perdendo 6 palloni. Per sua fortuna Alisha Gray è stata più precisa, con 23 punti e 5/7 da dietro l’arco.

Le Valkyries, che hanno tirato malissimo di squadra (22/70 dal campo), hanno trovato 26 punti di Gabby Williams, anche lei imprecisa al tiro con 8/22. Zandalasini, partita dalla panchina, ha avuto spesso la palla in mano chiudendo con 9 punti e 3/12 al tiro in 22′.

La decisiva Gara-7 per l’assegnazione di un titolo si giocherà domenica al Chase Center di San Francisco (all’1 di notte italiana), che in queste Finals sta accogliendo un pubblico mai così numeroso in WNBA. Comunque vada sarà una prima volta: né le Valkyries, che esistono solo da 2 anni, né le Dream hanno infatti mai vinto un anello nella loro storia.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

atlanta dream wnba finals

WNBA Finals, trovata la quadra su dove e quando si disputerà Gara-6 tra Atlanta e Golden State

Francesco Manzi
angel reese atlanta dream

Le Atlanta Dream non sanno dove giocheranno le WNBA Finals

Francesco Manzi
zandalasini golden state

Le Golden State Valkyries fanno la storia: sweep alle Aces, Cecilia Zandalasini torna alle WNBA Finals

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.