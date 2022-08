I cinque giocatori NBA più stilosi secondo Kyle Kuzma

Kyle Kuzma è uno dei giocatori NBA che adotta maggiormente look stravaganti. Proprio per questo Draymond Green, invitandolo nel suo podcast, gli ha chiesto la sua top five dei colleghi con più stile.

Kuzma ha tenuto fuori se stesso ma anche Russell Westbrook che negli anni ha sfoggiato diversi look degni di nota. Ecco il quintetto stiloso di Kyle Kuzma.

1) Jordan Clarkson

2) Frank Jackson

3) Devin Booker

4) Chris Paul

5) Jalen Green