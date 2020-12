I Miami Heat aprono il Christmas Day con la vittoria sui New Orleans Pelicans

Successo tutto sommato agevole per i Miami Heat che conducono dall’inizio alla fine nella prima gara del Christmas Day 2020 contro i New Orleans Pelicans, 111-98.

Gli uomini di Spoelstra di fatto controllano per tutto l’arco dei 48 minuti, anche se gli avversari hanno il merito di tenere la partita aperta fino al quarto periodo, sfruttando le fiammate dei propri giocatori migliori. In particolare Ingram (28) e Williamson (32) a tratti trascinano la loro squadra che non a casa fa vedere le cose migliori quando le due stelle si esprimono al top. Nel quarto periodo, però, i due restano a secco per oltre otto minuti, durante i quali Miami prende definitivamente in mano l’incontro ed evita il finale in volata.

Bella prova di forza per gli Heat, capaci di trovare protagonisti diversi nelle varie parti del match, in particolare Robinson (23) con sei triple a segno nel primo tempo e Achiuwa (11) nel secondo, fondamentale con la sua energia su entrambe le metà campo. La squadra della Florida non si scompone neanche quando Butler resta negli spogliatoi all’intervallo per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, anche perché Dragic (18) è bravo a non farlo rimpiangere.

