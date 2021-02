I premi delle Final Eight, doppio titolo per Datome: “Siamo ancora ambiziosi e affamati”

Gigi Datome della A|X Armani Exchange Milano ha vinto il premio come MVP UnipolSai votato sul profilo Instagram della pagina ufficiale LBA: “E’ bello quando c’è un gruppo che lavora duro e che mette tutte le energie a disposizione per vincere un titolo. Personalmente sono molto contento e felice di far parte di questo gruppo. Questa Coppa Italia era un mio obiettivo all’inizio dell’anno e rappresenta un successo importante. Questa settimana abbiamo espresso una grande pallacanestro e continuiamo ad essere ambiziosi ed affamati. Essere allenati da Messina è molto bello perché ti porta a giocare sempre al meglio”.

Datome si è aggiudicato anche il premio come miglior tiratore della Frecciarossa Final Eight 2021 totalizzando una percentuale complessiva del 56%.

Il premio come Best Offensive Player della Frecciarossa Final Eight 2021 è andato invece a Henry Drell della Carpegna Prosciutto Pesaro.

Il premio come Assist Man della Frecciarossa Final Eight 2021 è stato vinto da Sergio Rodriguez che ha totalizzato 26 assist in questa edizione della Final Eight.

Ufficio Stampa Lega Basket

