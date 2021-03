Il nuovo calendario europeo della Dinamo Sassari

Prende forma il calendario europeo della Dinamo Banco di Sardegna che, fermata dalla quarantena disposta dall’Ats sabato scorso, dovrà recuperare le sfide con Bamberg. A causa dello stop non solo della Dinamo ma anche di Nymburk il board di Ginevra ha dovuto rimodulare il calendario del Gruppo L.

La Basketball Champions League ha quindi ufficializzato nel pomeriggio il nuovo calendario predisposto sulla base dei rinvii: resta invariato il match tra Dinamo e Saragozza valido per il Game 5 in programma in Spagna martedì 30 marzo alle 20:30. Il Game 3, inizialmente in programma il 24 marzo tra Brose Bamberg e Dinamo si disputerà giovedì 1° aprile alle ore 20. La sfida di ritorno con Nymburk, inizialmente in programma il 7 aprile al PalaSerradimigni, si giocherà martedì 6 aprile alle 20:30. Infine il Game 4 tra Dinamo e Bamberg è in agenda giovedì 8 aprile alle 20:30.

Ecco il calendario dei prossimi impegni del Banco in BCL:

Martedì 30 marzo ore 20:30 Saragozza Dinamo

Giovedì 1°aprile ore 20 Bamberg-Dinamo

Martedì 06 aprile ore 20:30 Dinamo-Nymburk

Giovedì 08 aprile ore 20:30 Dinamo-Bamberg

Fonte: Sito Uff. Dinamo Sassari

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.