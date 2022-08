Il Power Ranking degli Europei di basket: Italia lontana dalla vetta

La FIBA ha pubblicato il primo Power Ranking in vista degli Europei di basket di Settembre. L’Italia non parte come favorita.

Gli Azzurri, secondo gli esperti della Federazione Internazionale, partono come ottavi in una ideale griglia di partenza. Davanti alla squadra di Gianmarco Pozzecco c’è la Slovenia, in pole position, poi Francia, Grecia, Serbia, Lituania, Spagna e Turchia.

Subito dietro l’Italbasket c’è la Germania, a chiudere la Top Ten la Repubblica Ceca che precede la Croazia.

La FIBA, riguardo l’Italia, pone l’accento sul mix di esperienza e gioventù. Fra i giocatori esperti citati ci sono Danilo Gallinari e Gigi Datome, fra le stelle emergenti Nico Mannion, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo. Infine Simone Fontecchio, appena sbarcato in NBA.

Il Power Ranking verrà aggiornato nelle prossime settimane sulla base dei risultati delle amichevoli e dei tagli eseguiti dai vari ct.