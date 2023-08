E’ iniziata oggi la seconda fase della preparazione verso la FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre). Dopo 36 ore di riposo, i 14 Azzurri dell’Italbasket a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco si sono ritrovati a Verona, base di partenza, domani 8 agosto, per Atene, sede dell’ormai tradizionale Torneo dell’Acropolis. Come comunicato al termine della gara di Trento contro la Cina, Riccardo Visconti è stato autorizzato a lasciare il raduno. Gli Azzurri a Ravenna: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Caruso, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Woldetensae, Pajola, Datome.

Nella Capitale ellenica, l’Italbasket affronterà nel Torneo dell’Acropolis la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane, Sky Sport Action) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane, Sky Sport Arena). Si alza dunque il coefficiente di difficoltà dei test match in vista del Mondiale al cospetto di due tra le squadre più forti in Europa per continuare a migliorare in vista di Manila.

La squadra farà rientro in Italia nella notte del 10 agosto, subito dopo la partita contro i greci, per trasferirsi a Ravenna dove domenica 13 agosto andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. Una serata di grandi emozioni per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

Fonte: ufficio stampa FIP