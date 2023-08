Con un volo da Verona, l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco è arrivata ad Atene nel pomeriggio di ieri per giocare mercoledì 9 e giovedì 10 all’OAKA il torneo dell’Acropoli 2023, che si è aperto già ieri sera con la vittoria della Serbia sulla Grecia 71-64.

Così il CT Gianmarco Pozzecco, che ha parlato anche del sorteggio dei gironi di qualificazione a EuroBasket 2025:

“Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello. Serbia e Grecia sono due delle formazioni più forti in Europa e metteranno a dura prova le nostre energie fisiche e mentali. Spero che i ragazzi possano anche godersi due grandi sfide giocate in un palazzetto iconico come OAKA”.

“In merito al sorteggio del girone di qualificazione a EuroBasket 2025, posso dire solo che è davvero molto presto per ogni tipo di valutazione. Sicuramente però, durante la stagione è vietato sottovalutare qualsiasi squadra. La storia insegna che i pericoli sono sempre dietro l’angolo”.

Le partite contro Serbia e Grecia sono diventate ormai un grande classico europeo. Basti pensare alle ultime due estati con sfide entusiasmanti, vittorie esaltanti e sconfitte cocenti. Speriamo che l’Italbasket di Pozzecco si faccia valere al Torneo dell’Acropoli.

Quando si parla Azzurri contro serbi, la mente vola subito alle ultime due spettacolari vittorie dell’Italia: la prima nella finale del Torneo Preolimpico di Belgrado nel 2021 che garantì all’Italbasket l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo e la seconda negli Ottavi di finale dell’EuroBasket a Berlino lo scorso anno.

Fonte: ufficio stampa FIP