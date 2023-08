Torneo dell’Acropoli: la Serbia di Bogdanovic batte la Grecia nel match di apertura

Con quattro giocatori in doppia cifra in una partita a basso punteggio, la Serbia ha sconfitto la Grecia 71 a 64 nella partita inaugurale del Torneo dell’Acropoli 2023, che si svolge ogni anno ad Atene prima delle principali competizioni estive delle Nazionali.

Le triple di Bogdan Bogdanovic (15 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), la doppia doppia di Nikola Milutinov (14 punti, 12 rimbalzi e 4 assist) e Marko Guduric (14 punti e 7 rimbalzi) hanno guidato alla vittoria la Serbia. Dusan Ristic ha aggiunto 11 punti.

Nikos Rogkavopoulos ha chiuso con 19 punti e 6 rimbalzi per la Grecia, mentre Ioannis Papapetrou ha segnato 11 punti. Grazie a una break di 12-2 nel quarto periodo, i giocatori di Dimitris Itoudis hanno pareggiato la partita a quota 59 dopo essere stati sotto 40 a 54 a tre minuti dalla fine del terzo quarto. Alla fine si sono imposti per 71 a 64 i serbi.

Entrambe le potenze balcaniche hanno assenze importanti, tra cui Giannis Antetokoumpo per la Grecia e Nikola Jokic per la Serbia. Se Jokic è ufficialmente out per la FIBA World Cup, Giannis in teoria può ancora unirsi alla nazionale greca e partecipare al prossimo torneo. Tuttavia, questo scenario sembra molto improbabile a questo punto, visto che siamo a due settimane dall’inizio e non se ne parla in maniera consistente. Stiamo a vedere cosa accadrà da qui al 25 agosto.

