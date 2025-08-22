polonara

La Dinamo Sassari annuncia il ritorno di Achille Polonara

Francesco Manzi

Dopo 6 anni, Achille Polonara tornerà ad essere un giocatore della Dinamo Sassari, maglia che ha già indossato dal 2017 al 2019 vincendo la FIBA Europe Cup. Il club sardo ha annunciato poco fa la firma di PolonAir, attualmente ai box a causa della terribile diagnosi della leucemia mielotica che aveva ricevuto a giugno. Non è dato sapersi se e quando il giocatore potrà tornare in campo, ma come si legge nel comunicato ufficiale “il club crede fermamente nel percorso di recupero dell’atleta”, una fiducia che si spera possa dare ulteriore forza a Polonara durante le cure.

Prima di Ferragosto, Polonara aveva completato a Valencia il secondo ciclo di cure e ha successivamente fatto ritorno in Italia.

Nel 2019, Achille Polonara aveva lasciato la Dinamo iniziando un percorso europeo che lo ha portato a calcare i parquet di EuroLega con Baskonia, Fenerbahçe, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna. Nell’ultima stagione alle V Nere, con le quali ha vinto lo Scudetto, l’azzurro ha segnato 6.8 punti di media in LBA.

 

