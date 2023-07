La Stella Rossa Belgrado è stata una delle squadre più dominanti durante il mercato estivo, dimostrando di essere piuttosto ambiziosa e di pensare in grande in vista della prossima stagione di EuroLega.

Ma quanto è il budget a disposizione? La somma per la stagione 2023-24 è stata confermata durante l’assemblea generale del club che si è svolta oggi, secondo Mozzart Sport: 12 milioni di euro. È il budget più alto per il dipartimento di basket nella storia del club.

Leggi anche: Walter De Raffaele, esclusiva BU: “Ho parlato con diverse big europee! Non ci sarebbe stata Venezia senza Bramos”

Finora in questa estate, la Stella Rossa ha completato diversi trasferimenti importanti aggiungendo alcuni nomi fantastici sul mercato in un massiccio rinnovamento. Hanno fatto un inizio modesto con il ritorno di Dejan Davidovac e poi hanno annunciato gli acquisti di Milos Teodosic dalla Virtus Bologna e Shabazz Napier (che arriva dopo un brillante debutto in EuroLeague con l’Olimpia Milano), di Yago dos Santos, del centro Mike Tobey , di Joel Bolomboy, di Rokas Giedraitis e dello swingman Adam Hanga.

La Stella Rossa Belgrado ha anche rinnovato i contratti di Luka Mitrovic e Stefan Lazarevic mentre ha firmato la giovane guardia Nikola Topic per il suo primo contratto da professionista.