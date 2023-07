La Virtus Bologna ha deciso di puntare forte su Jaleen Smith come esterno titolare in coppia con Daniel Hackett con un biennale, come anticipato da Luca Muleo su TRC e confermato anche da Arel Ginsber, giornalista israeliano addentro alle cose ceststiche.

🚨🚨I can tell that Jaleen Smith officially chose his new destination and he’s signing a 2 year deal with Virtus Bologna!@IsraelHayomHeb

Official announcement soon✍🏻@Aralos10 was the first to report about the negotiations.

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) July 19, 2023