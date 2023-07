Italbasket, Donte DiVincenzo è (stato) un’idea per Pozzecco?

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, ha annunciato oggi i 16 che parteciperanno al ritiro di Folgaria e da cui tirerà fuori i “magici 12” che saranno al Mondiale ma sicuramente tra questi non ci sarà Darius Thompson, che non ha ancora sbrigato tutte le pratiche burocratiche e non ci sarà con l’Italbasket nemmeno Donte DiVincenzo.

A questo punto quindi l’Italia si ritroverà senza oriundi. C’è però (forse stata) un’altra idea per l’Italbasket, rilanciata da La Prealpina: Donte DiVincenzo. L’italo-americano, esterno ex campione NBA a Milwaukee e ora ai New York Knicks, potrebbe essere un’eccellente alternativa a Thompsom, ma anche qui bisogna verificare la disponibilità di “Big Ragù, fierissimo delle sue origini italiane.

A questo punto ci viene davvero difficile immagine un inserimento in corsa di Donte DiVincenzo perché il raduno inizia tra una settimana circa e il Mondiale tra più o meno un mese.

Non ci sono i tempi tecnici per aggiungere un “pezzo da novanta” come l’ex Golden State Warriors e quindi quasi certamente quei 16 sono e quei 16 resteranno fino ad almeno metà agosto. Ma mai dire mai nella vita quando ci sono il Poz e Petrucci!

