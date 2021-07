NBA – Quanto costa una scelta alla fine del secondo turno del Draft?

In NBA esiste anche la possibilità di “acquistare” una scelta al Draft. Le franchigie, infatti, possono cedere il loro diritto a selezionare giocatori per del denaro.

Si tratta di operazioni abbastanza rare e limitate a scelte non di prim’ordine. Poco fa si è conclusa una trattativa del genere: i Philadelphia 76ers hanno dato 2 milioni di dollari ai New Orleans Pelicans per la scelta #53 al Draft 2021.

Sources: The 76ers sent $2 million in cash to the Pelicans for the No. 53 pick. Begins to set the rate for purchasing a pick in tonight’s NBA Draft. https://t.co/ZDBvGR1y4Q

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2021