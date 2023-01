NCAA, invasione di campo di un rider per consegnare il cibo

Scena quasi surreale durante la partita di NCAA tra Duquesne e Loyola Chicago in Division I. All’inizio del secondo tempo, con Loyola a +3, c’è stata un’invasione di campo molto particolare. Un ragazzo, rider di Doordash, azienda di delivery di cibo americana, è entrato spaesato sul parquet proprio a pochi centimetri da un giocatore che era in possesso della palla nell’angolo. Gli arbitri hanno subito fermato il gioco per impedire al rider di interferire con l’azione, mentre lui si guardava intorno probabilmente alla ricerca della persona che aveva fatto l’ordine.

The commentary is excellent hahaha pic.twitter.com/p01wRgGIRP — Andy Dieckhoff (@andrewdieckhoff) January 26, 2023

Forse i prezzi del bar del palazzetto di Duquesne erano troppo alti, e qualcuno ha deciso di ordinare la propria cena direttamente con Doordash.