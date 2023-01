Thabo Sefolosha torna in campo nel campionato svizzero

Thabo Sefolosha non gioca una partita dal 2020, quando indossava la maglia degli Houston Rockets. La guardia, per anni un giocatore di rotazione in NBA, ha passato gli ultimi 3 anni da free agent, senza mai annunciare il ritiro. Ora, a 38 anni, ha deciso di tornare a casa ed ha firmato un accordo con il Vevey Riviera, squadra della città in cui è nato.

Proprio nel Vevey Riviera, Sefolosha aveva iniziato la propria carriera cestistica nel 2000, prima di trasferirsi a Chalon e poi a Biella, rampa di lancio per la NBA. Lo svizzero ha disputato 869 partite in NBA dal 2006 al 2020, con 5.7 punti di media. Il Vevey milita nella massima serie in Svizzera ed ha vinto due campionati nella propria lunga storia, iniziata nel 1952: nel 1984 e nel 1991.

Chissà che ora Sefolosha non riesca a riportarli sul trono di Svizzera. Attualmente il club è secondo in classifica con un record di 11-4.