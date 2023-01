Quando KOBE BRYANT (non) giocò per la VIRTUS BOLOGNA

La storia che vi racconteremo oggi non è mai accaduta. Ma se lo fosse stata per davvero, sarebbe stata la più incredibile del basket italiano. E mai nessun’altra avrebbe potuto spodestarla dalla numero 1 All-Time.

Oggi, 26 gennaio 2023, ricorre il terzo anniversario della tragica, ancora incomprensibile e inaspettata morte di Kobe Bryant. Detto che non ci siamo ancora ripresi dopo 3 anni da questa assurda scomparsa. In questo video vi proveremo a raccontare quello che sarebbe potuto essere il più grande trasferimento del basket europeo: Kobe Bryant alla Virtus Bologna.

Il Black Mamba ha sempre avuto un legame strettissimo con l’Italia, e il motivo è noto: dai 6 ai 13 anni la leggenda dei Los Angeles Lakers ha vissuto in Italia, a seguito del padre. Joe “Jellybean” Bryant ha indossato le maglie di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. E nel 2011 Kobe Bryant fu concretamente vicino alla Serie A, dopo essere cresciuto cesticamente nelle giovanili italiane, precisamente fu vicino alla Virtus Bologna dell’allora presidente Claudio Sabatini.

Se fosse andata in porto quella trattativa, Sabatini sarebbe entrato a gran voce, dalla sera alla mattina, nella storia del basket italiano, non solo della città di Bologna. Sarebbe stata una storia paragonabile all’arrivo di Diago Armando Maradona al Napoli nel 1984. Con la differenza che Maradona in quel momento veniva solo, si fa per dire, da due ottime stagioni al Barcellona. Kobe Bryant nel 2011 era invece il giocatore migliore al mondo e un’icona sportiva già riconosciuta.

