Olimpiadi di Milano Cortina, la Torcia Olimpica parte da Roma con Polonara, Datome e Bargnani

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono sempre più vicine: oggi da Roma è partita la Torcia Olimpica, che nel corso delle prossime settimane percorrerà tutte le province italiane fino ad arrivare a Milano. Tra i 10.001 tedofori scelti per la “staffetta” ci sono anche alcuni giocatori di basket: oggi per esempio, mentre la Torcia percorreva le strade della Capitale, l’hanno portata Achille Polonara, Luigi Datome e Andrea Bargnani.

Nelle prossime settimane sarà il turno anche di Marco Belinelli, Tommaso Marino, Federica Ciampoli e Chiara Vingione.

“È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina. La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine. Essere un atleta in questo mi ha aiutato molto, così come il fatto di essere giovane. Sono stato sempre un combattente, ora speriamo che la fortuna mi assista” ha dichiarato Polonara, che dopo mesi complicatissimi a lottare contro la leucemia sta recuperando un po’ di condizione fisica.