Playoff A2: Tortona vince gara 3 e si riprende il fattore campo contro l’Eurobasket Roma

Eurobasket Roma 78 – Bertram Tortona 80

(22-23, 20-14, 15-28, 21-15)

Vittoria importante per la Bertram Tortona che batte l’Eurobasket Roma in gara 3 e si porta avanti 2-1 nella semifinale per la promozione in A1. I piemontesi passano a Ferentino (campo provvisorio del team capitolino) e riconquistano il fattore campo.

Partita vibrante con le squadre a scambiarsi ripetutamente la testa dell’incontro nel primo tempo, chiuso sul 42-37. Nel terzo periodo le iniziative di Tavernelli e Mascolo sembrano indirizzare l’incontro, anche perché in avvio di quarta frazione arriva anche il +11 per gli ospiti. L’Eurobasket però è brava a cavalcare Magro e Olasewere, dominanti dal punto di vista fisico anche in virtù dei problemi di falli dei lunghi avversari. Nel finale i romani riescono a riaprirla del tutto, complice anche lo 0/2 in lunetta di Mascolo e la tripla sputata dal ferro di Severini. Nel frattempo dalla lunga distanza aveva colpito Bucarelli ma il suo tentativo dalla lunga distanza per vincerla, nell’ultima azione, non trova il fondo della retina.

Fra poco più di 36 (sabato 12 Giugno alle 12:30) squadre di nuovo in campo per 4: Tortona per conquistare il pass per la finale, l’Eurobasket per guadagnarsi un’altra possibiltà in Piemonte.

TABELLINI

Eurobasket: Olasewere 20, Cepic, Fanti 9, Viglianisi 8, Cicchetti 6, Bischetti n.e., Magro 16, Staffieri 6, Antonaci n.e., Romeo 2, Bucarelli 11. Coach: Pilot.

Tortona: Sackey n.e., Cannon 6, Gazzotti 6, Ambrosin 2, Tavernelli 8, D’Ercole 5, Fabi 17, Mascolo 19, Severini 7, Sanders 10, Morgillo. Coach: Ramondino.

STATISTICHE COMPLETE

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.