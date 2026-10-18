Prestazione leggendaria di Jassel Perez in Liga: Girona supera il Leyma Coruña

Jassel Perez, guardia dominicana del Girona, ha regalato oggi una prestazione for the ages in Liga ACB nella vittoria sul neopromosso Leyma Coruña. Il Girona ha vinto 110-90 e Perez, alla sua seconda stagione consecutiva nel campionato spagnolo, è stato l’indiscusso MVP con 40 punti segnati in appena 23′.

La star del Girona ha tirato 3/3 da due, 9/13 da tre e 7/7 dalla lunetta, realizzando il proprio career-high in 23′. Per la sua prestazione, Perez è stato premiato dalla Liga come MVP della 4° giornata.

Para sorpresa de nadie…

¡JASSEL PÉREZ es el Jugador de la J4️⃣ de la #LigaEndesa! 🤩 El dominicano firmó una exhibición histórica con 40 puntos, 9 triples, 4 robos y 41 de valoración, destrozando récords de puntos y de triples del FIATC @BasquetGirona 🤯 🇩🇴 @JasselPerez1 https://t.co/4K1QVZTRmX — Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026

In questa stagione Jassel Perez sta segnando 23.3 punti di media in 22.5 minuti, più del doppio della passata stagione a Granada (11.3 punti di media in 21.5 minuti).