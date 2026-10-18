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Prestazione leggendaria di Jassel Perez in Liga: Girona supera il Leyma Coruña

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Jassel Perez, guardia dominicana del Girona, ha regalato oggi una prestazione for the ages in Liga ACB nella vittoria sul neopromosso Leyma Coruña. Il Girona ha vinto 110-90 e Perez, alla sua seconda stagione consecutiva nel campionato spagnolo, è stato l’indiscusso MVP con 40 punti segnati in appena 23′.

La star del Girona ha tirato 3/3 da due, 9/13 da tre e 7/7 dalla lunetta, realizzando il proprio career-high in 23′. Per la sua prestazione, Perez è stato premiato dalla Liga come MVP della 4° giornata.

In questa stagione Jassel Perez sta segnando 23.3 punti di media in 22.5 minuti, più del doppio della passata stagione a Granada (11.3 punti di media in 21.5 minuti).

Francesco Manzi
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