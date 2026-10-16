Scendono le quote di Seattle per una nuova franchigia NBA, si guarda a un’altra città

Seattle e Las Vegas sembravano in questi mesi le due città americane destinate ad accogliere le due nuove franchigie NBA per l’espansione che ormai sembra cosa fatta per i prossimi anni. Una svolta storica, che da una parte avrebbe portato Las Vegas ad avere finalmente la sua squadra e dall’altra avrebbe regalato agli ex tifosi dei SuperSonics una nuova formazione dopo quella trasferita a Oklahoma City nel 2008. Secondo Brian Windhorst di ESPN, però, le quotazioni di Seattle per ospitare una nuova franchigia sarebbero in calo a causa delle offerte economiche ritenute finora insufficienti dalla NBA: Samantha Holloway, proprietaria dei Seattle Kraken in NHL, è al momento la favorita a diventare proprietaria di una eventuale squadra nella città dello Stato di Washington.

Nell’ultimo Board of Governors, l’assemblea dei proprietari delle 30 franchigie NBA, Adam Silver avrebbe presentato quindi un’alternativa a Seattle che porterebbe la Lega fuori dai confini USA: Città del Messico. Secondo quanto emerso, ci sarebbe almeno un gruppo di investitori per lanciare una squadra a Città del Messico costruendo una nuova arena.

La NBA è già presenza costante a Città del Messico da diversi anni: nella capitale messicana si sono disputate, nel corso degli anni, tante partite di preseason e perfino 15 gare di stagione regolare. Anche nella stagione regolare che sta per iniziare Indiana Pacers e Denver Nuggets giocheranno il 7 novembre alla Mexico City Arena.