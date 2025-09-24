Prime Video presenta la “squadra” per l’NBA: da Alessandro Mamoli a… Massimo Ambrosini

Oggi Prime Video ha presentato la “squadra” di commentatori e telecronisti che verranno dedicati alla NBA nella prossima stagione. Il basket americano farà infatti il proprio debutto sulla piattaforma di streaming, che negli ultimi anni sta investendo parecchio sui diritti degli eventi sportivi (UEFA Champions League in primis). Amazon ha sottoscritto con la NBA un accordo di 11 anni per trasmettere un determinato numero di partite: 87 nella prossima stagione, compresi appuntamenti molto attesi come il Play-in, i Playoff e le NBA Finals. L’abbonamento NBA sarà incluso nel pacchetto Prime.

Per il debutto nel mondo del basket, Amazon in Italia ha scelto nomi di primissimo livello: da Alessandro Mamoli, che ha lasciato Sky Sport e che guiderà parallelamente anche LBA TV, ad Andrea Trinchieri, fino ad arrivare a Tommaso Marino. A completare il team ci saranno poi due commentatori esperti come Marco Gandini e Mario Castelli, ma la sorpresa è la presenza anche di Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e già sotto contratto con Prime Video per la Champions League. Ambrosini è notoriamente un grande appassionato di basket e avrà per la prima volta l’occasione di cimentarsi anche nel commento di uno sport diverso dal calcio.

La prima partita NBA che verrà trasmessa in Italia da Prime Video è quella tra New York Knicks e Boston Celtics del prossimo 25 ottobre, seguita poi dalla sfida tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves.