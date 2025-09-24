Gravissimo infortunio per Maikcol Perez

Bruttissima notizia per il prospetto azzurro Maikcol Perez. Il classe 2007 ha subito la rottura del legamento crociato anteriore.

Un infortunio pesante che costringerà Perez a saltare la prossima stagione e rimandare l’esordio in NCAA. La rottura è arrivata durante un allenamento di pre-season con Baylor, università che Perez aveva scelto a Maggio, preferendola a tante altre che avevano mostrato interesse nei suoi confronti.

Questa estate Perez aveva saltato gli Europei Under 18 per problemi fisici ma l’Italia ha conquistato il bronzo nonostante la sua assenza. La scorsa stagione aveva clamorosamente mancato l’approdo alle Finali Nazionali Under 19 Eccellenza con Bassano, squadra in cui ha disputato le ultime stagioni dopo gli inizi con la SMG Latina. L’estate scorsa, invece, la splendida cavalcata nei Mondiali Under 17, conclusi con l’argento. Da lì il mondo del college basket si era accorto del suo potenziale ma purtroppo per vederlo di nuovo all’opera bisognerà aspettare diversi mesi.

Prosegue l’incredibile serie di sfortune per Baylor: Perez è il quinto giocatore a subire un infortunio del genere nelle ultime cinque stagioni.

Fonte: Waco Trib / Pianeta Basket

[Foto: FIBA]