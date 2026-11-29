Gli Washington Wizards sono la prima squadra NBA a cambiare allenatore in questa stagione, dopo sole 20 partite. Decisiva la sconfitta di ieri notte contro gli Orlando Magic, con un sonoro 116-91, che ha fatto scivolare la franchigia sul 7-13 nonostante un roster sicuramente più talentuoso degli anni passati, con Trae Young, Anthony Davis e la prima scelta assoluta AJ Dybantsa. Gli Wizards hanno licenziato Brian Keefe, che sedeva sulla panchina di Washington dal 2024, e nominato Adam Caporn come coach ad interim per il resto della stagione, non cercheranno quindi un nuovo tecnico nel breve periodo.

Keefe ha allenato Washington per una stagione intera, la scorsa, e due spezzoni: nel 2023-24 era subentrato a Wes Unseld Jr, vincendo solo 8 partite su 39, nella scorsa stagione gli Wizards hanno chiuso 17-65, ultimi in classifica, mentre in questa come detto sono 7-13. Un record complessivo di 32-109.

Adam Caporn, australiano classe 1982, sarà alla sua prima esperienza da head coach NBA, finora era sempre stato assistente tra Brooklyn Nets e Washington. Nel 2021-22 era stato capo-allenatore in G League, ai Long Island Nets, uscendo però ai quarti di finale nei Playoff.