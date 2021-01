Sarà Frecciarossa il title sponsor delle Final Eight di Coppa Italia

Frecciarossa e Lega Basket insieme per la Final Eight della Coppa Italia 2021. L’eccellenza dell’Alta Velocità italiana diventa Title Sponsor della competizione che assegnerà la Coppa Italia 2021, in programma al Mediolanum Forum di Milano dall’11 al 14 febbraio 2021.

L’evento sportivo prenderà il nome di Frecciarossa Final Eight 2021 e vedrà di fronte le otto migliori squadre al termine del girone di andata della Serie A.

“E’ un piacere accogliere un nome così prestigioso nella famiglia delle aziende che si sono legate alla Lega Basket – afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini – La presenza di un marchio così importante sarà un ulteriore stimolo per cercare di rendere questo appuntamento sempre più spettacolare”.

La formula dell’evento (che sarà trasmesso in diretta da Rai ed Eurosport) prevede i quarti di finale nelle serate di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, le semifinali sabato 13 e la finale domenica 14.

Ufficio Stampa LegaBasket

