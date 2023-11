Sorteggio Pre-Olimpico: migliore e peggiore opzione per l’Italbasket

Domani ci sarà il sorteggio per il Pre-Olimpico dove parteciperà anche l’Italbasket e sicuramente dovremo affrontare almeno un’altra europea perché in prima fascia ci sono solo formazioni europee. Ecco le varie fasce:

Qui di seguito le regole da rispettare:

Possono esserci al massimo due squadre europee in ogni gruppo e non più di tre squadre europee in ogni torneo.

Può essere presente al massimo una squadra americana per gruppo.

In ogni torneo può essere presente al massimo una squadra dell’Asia e dell’Oceania.

In ogni torneo può essere presente al massimo una squadra africana.

Ecco quindi peggiore e migliore sorteggio per l’Italbasket al Pre-Olimpico secondo BasketUniverso.

Opzione migliore

Lettonia Italia Montenegro Messico Costa d’Avorio Bahrein

La Lettonia è stata la super sorpresa al Mondiale filippino però tra tutte quelle nella prima fascia, sulla carta, è quella che ci spaventa di meno, anche perché sicuramente non andrà Arturs Zagars e bisogna vedere Kristaps Porzingis se arriverà alle Finals. Ricordiamo che il Pre-Olimpico inizierà il 2 luglio. La Spagna è sempre la Spagna e ha solo fenomeni che giocano in EuroLega, la Lituania ha saputo battere Team USA 2 mesi fa e la Slovenia con Luka Doncic è (quasi) ingiocabile.

In terza fascia meglio evitare le caraibiche e forse tra la Finlandia di Lauri Markkanen e il Montenegro di Nikola Vucevic e Kendrick Perry (se ci saranno entrambi), preferiamo i giallorossi. Poi in quarta, quinta e sesta fascia sono tutte battibili ma meglio evitare Croazia e Bahamas.

Opzione peggiore

Spagna Italia Repubblica Dominicana Nuova Zelanda Croazia Bahamas

Tra le 4 europee della prima fascia, la Spagna ha un roster potenzialmente imbattibile. Oltre ai soliti veterani del Real Madrid (Sergio Rodriguez, Sergio Llull e Rudy Fernandez), che stanno ancora dominando in EuroLega, ci sono Nikola Mirotic e Serge Ibaka, altri due che stanno facendo faville in Europa, e poi il giovane 2004 Juan Nunez, che andrà sicuramente in NBA il prossimo anno. I fratelli Hernangomez, Alex Abrines, Alberto Abalde, Usman Garuba, Victor Claver. Andiamo avanti oppure vi abbiamo convinti?

I dominicani ci hanno già battuti e sono più temibili di portoricani e finlandesi e non possiamo avere la Georgia, se abbiamo la Croazia perché sono massimo 3 europee per torneo Pre-Olimpico. E comunque c’è poco da scherzare con la Nuova Zelanda di Te Rangi e Delany.

Infine occhio alla Bahamas, che potrebbero mettere insieme un roster stratosferico, con l’incognita Klay Thompson. Di sicuro sono molto molto molto meglio di Egitto, Cameroon e Bahrein.