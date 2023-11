Carlos Alocén torna in campo 651 giorni dopo la rottura del crociato

Il 13 febbraio 2022, Carlos Alocén si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in una partita della Liga Endesa. 21 mesi dopo quel giorno, il giovane playmaker di Saragozza ha messo di nuovo piede su un campo da basket.

Una ripresa che è andata più lentamente del solito, con diverse ricadute incluse. Ciò ha fatto sì che il Real Madrid – che ha riposto fiducia in Carlos Alocén, rinnovandogli il contratto fino al 2025 – abbia agito con cautela. Il club ha ritardato il suo ritorno fino a quando non ha raggiunto il livello ottimale per riapparire e la data scelta è stata il 26 novembre.

👏 ¡Así ha recibido el WiZink a @carlosalocen! 👏 pic.twitter.com/vBYIgvXaNo — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 26, 2023

6 minuti e 32 secondi dopo l’inizio del primo quarto, Chus Mateo del Real Madrid si è rivolto alla panchina e ha chiamato Carlos Alocén, che da lì a breve avrebbe sentito un’assordante ovazione dal WiZink Center al suo debutto 651 giorni dopo. E non è riuscito a nascondere il suo sorriso.

Nel primo tempo ha giocato 7:34, in cui ha segnato 1 punto, ha catturato 3 rimbalzi e ha distribuito 1 assist. Con 3 falli commessi e 0 tentativi di canestro su 3, ha dimostrato che gli manca ancora ritmo, ma siamo sicuri che migliorerà con il tempo.

❤️ Hay 𝙎𝙊𝙉𝙍𝙄𝙎𝘼𝙎 que lo dicen absolutamente todo. Y esta significa mucho.

Significa el final de un duro camino.

Significa dejar atrás una pesadilla. Significa… que está de vuelta. ¡SALTA A CANCHA CARLOS ALOCÉN! 📺 @MovistarPlus | #ListosParaRomperla#LigaEndesa pic.twitter.com/vXBH1jn4h2 — Liga Endesa (@ACBCOM) November 26, 2023

