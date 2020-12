Tortona, coach Ramondino positivo al Coronavirus

L’allenatore della Bertram Tortona, Marco Ramondino, è risultato positivo al Covid-19, come comunicato direttamente dal coach attraverso i canali social della società.

“Cari Amici – ha scritto l’allenatore -, oggi sono risultato positivo al Covid, attraverso il test del tampone antigenico. Appena ottenuto il risultato sono rientrato a casa per stare in isolamento. Al momento non ho sintomi e sto bene. Le persone con cui sono stato in contatto negli ultimi giorni sono state avvisate e, nel caso avessi dimenticato qualcuno, questo messaggio ha l’obiettivo appunto di metterlo a conoscenza della situazione.”

🦁 In bocca al lupo Marco Ramondino , ti aspettiamo presto in campo nostro condottiero!! Questo il messaggio del nostro… Pubblicato da Derthona Basket su Venerdì 25 dicembre 2020

