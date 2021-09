Treviso vince il primo preliminare di BCL, ma il calendario ora è un problema

In serata Treviso ha ottenuto un’importantissima vittoria, sconfiggendo al PalaVerde i danesi dei Bekken Bears per 92-90. Così facendo, la squadra allenata da Max Menetti si è qualificata per la finale dei preliminari, una gara che potrebbe regalare a Treviso al ritorno in una coppa europea.

Il calendario però ora diventa un problema per la squadra veneta. La finale, contro il Tsmoki-Minsk sempre in casa al PalaVerde, è in programma per venerdì 18 settembre alle ore 20.30. Peccato che la De’ Longhi dovrà anche giocare sabato, alle ore 20, il quarto di finale di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum. Insomma, per Treviso sono in programma due partite in meno di 24 ore, entrambe fondamentali per la stagione.

Foto: FIBA