È terminata ufficialmente dopo tre stagioni e con un anno di anticipo l’avventura di Leandro Bolmaro al Barcellona. Il playmaker argentino, 21 anni appena compiuti, volerà da subito in NBA dove firmerà un quadriennale da 11.8 milioni di dollari complessivi con i Minnesota Timberwolves.

No. 23 pick in the the 2020 NBA Draft Leandro Bolmaro will be signing his 4-year, $11.8M rookie contract this week, I’ve heard.

This will finalize the Timberwolves offseason and roster, barring a trade. To add a 15th player, the Wolves would need to go into the luxury tax. pic.twitter.com/3S1q2VZ0rO

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) September 14, 2021