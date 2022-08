VIDEO – Gianmarco Pozzecco entra nello spogliatoio… con la macchina

Clima bellissimo all’interno dello spogliatoio dell’Italia in vista degli Europei. Non potrebbe essere altrimenti quando a capo del gruppo c’è uno come Gianmarco Pozzecco.

L’allenatore dell’Italbasket ne ha combinata un’altra delle sue dopo la vittoria sull’Ucraina nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Al termine della gara il Poz è entrato nello spogliatoio azzurro a Riga con una macchina giocattolo, come si vede nel video pubblicato da Sportando, ripreso dal profilo Twitter @loupaya.

Un filmato che era stato pubblicato da diversi addetti ai lavori di tutta Europa e che in Ucraina era stato preso come esempio di festeggiamenti eccessivi.

LOL. Feels like Italy won Olympics. At least. https://t.co/QB4KrpNkkS — Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 25, 2022

Nessun intento canzonatorio nelle celebrazioni azzurre, ne siamo certi, ma solamente tanta allegria: sicuramente un’ottima notizia alla vigilia di un appuntamento così importante.

Quello che tutti noi ci stiamo chiedendo, però, è dove Pozzecco abbia trovato la macchinina.