VIDEO NBA – I Milwuakee Bucks vincono il titolo, festa per migliaia di persone in delirio

Immagini che sembrano risalire a un’altra epoca. Invece sono possibili anche in tempo di pandemia, segno inequivocabile che la campagna vaccinale sta funzionando e il mondo si avvia verso il ritorno alla normalità.

Ci riferiamo ai video che raccontano la festa dei Milwaukee Bucks e dei loro tifosi dopo la vittoria del titolo NBA. 17.000 supporters si trovavano all’intero del Fiserv Forum per assistere alla decisiva gara 6 che ha consegnato la vittoria ad Antetokounmpo e soci.

A fare impressione, però, è la folla all’esterno dell’impianto, nel Deer District. Si tratta dell’area adiacente all’arena, dove sono presenti diverse attività commerciali, che viene abitualmente utilizzata per eventi. All’inizio dei playoff poteva ospitare al massimo 25mila tifosi ma è stata gradualmente ampliata per arrivare a 65mila nel corso dell’ultima sfida con i Phoenix Suns, seguita con palpitazione attraverso i maxi schermi. Una folla in delirio, dentro e fuori dal palazzo, per un totale di circa 82mila persone. Un numero che sembra incredibile di questi tempi.