Abusi sessuali sui suoi giocatori, allenatore arrestato

Bruttissima vicenda a Roma. Un allenatore è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su alcuni suoi giocatori minorenni.

Il “coach”, un uomo di 43 anni, approfittava della foresteria della società per invitare i giovani a rivedere alcuni schemi o a sottoporsi a massaggi. In realtà usava queste occasioni per abusare sessualmente di uno dei giocatori, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile della Polizia.

Martedì notte, al ritorno da un viaggio all’estero, sono scattate le manette. L’indagine, stando all’edizione capitolina del Corriere, era partita alcuni mesi fa dopo le segnalazioni di altri collaboratori del club che avevano notato atteggiamenti equivoci del tecnico nei confronti di alcuni ragazzi. Gli accertamenti hanno consentito di acquisire materiale probatorio sufficiente a richiedere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, che in passato sarebbe stato già condannato per reati dello stesso genere in un’altra regione, è ora rinchiuso a Regina Coeli. Nei prossimi giorni comparirà dinanzi al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.