Achille Polonara dice la sua sulla questione passaportati in Nazionale

Achille Polonara ha parlato dell’annosa questione dei giocatori “passaportati” in Nazionale.

Una discussione che negli ultimi anni ha riguardato anche l’Italia, sedotta e abbandonata da Paolo Banchero. E ora anche l’arrivo di Donte DiVincenzo in azzurro sembra sul punto di sfumare. Queste “acquisizioni” comunque non convincono del tutto neanche i giocatori stessi, come si evince della parole di Polonara a Che Fatica La Vita Da Bomber.

In Nazionale noi siamo una grande famiglia, fra le varie estati cambiano pochissimi giocatori, ovviamente l’arrivo di un rinforzo forte farebbe piacere, a prescindere dal ruolo. Però quando vai a incontrare i vari Banchero e DiVincenzo, ti danno l’impressione di non avere molta voglia, ti rendi conto che non sanno nemmeno dove sia l’Italia, allora ti cominci a chiedere se abbia davvero senso chiamarli. Sono giocatori fortissimi e ci aiuterebbero molto perciò se venissero convinti e contenti, sarebbero ben accetti. Con Banchero però non è stato così…

Foto: FIBA