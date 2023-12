Adam Silver rompe il silenzio su Josh Giddey

Nelle ultime settimana Josh Giddey è finito nell’occhio del ciclone a causa di un (presunto) rapporto sessuale con una ragazza minore di 16 anni. Un’avventura che sembra risalire a due anni fa e venuta alla luce per via di una foto diffusa sui social.

La NBA ha rotto il silenzio sulla vicenda attraverso le parole del commissioner Adam Silver, il quale ha innanzitutto spiegato perché Giddey sta scendendo regolarmente in campo.

In passato non ricordo molti casi in cui abbiamo sospeso un giocatore solamente sulla base di un’indagine. Riguardo Giddey ci sono un’accusa, un’indagine della polizia e una parallela della NBA. In precedenza abbiamo sempre seguito questa procedura, ci mettiamo da parte nel momento in cui c’è un’indagine penale in corso.