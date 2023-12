Shaquille O’Neal critica pesantemente Zion Williamson

Zion Williamson non ha inciso nella semifinale della NBA Cup contro i Los Angeles Lakers.

La stella dei New Orleans Pelicans ha segnato solamente 13 punti nella sconfitta 133-89 contro i gialloviola. Per Williamson solamente 13 punti con 8 conclusioni tentate e un atteggiamento a tratti rinunciatario.

Una prova che nell’immediato post partita ha attirato le pesanti critiche di Shaquille O’Neal, nelle vesti di opinionista televisivo.

Zion potrebbe essere il miglior giocatore dell’intera NBA ma non basta il solo talento per essere decisivo. Questa sconfitta dovrà servirgli da lezione. Non si impegna abbastanza, non lavoro a sufficienza, non crea per i compagni, non chiama la palla, non ha quello sguardo cattivo che ha portato altri sportivi a vincere tanto nella loro disciplina.