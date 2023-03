Ansia Clippers per il ginocchio di Paul George: si teme un lungo stop

La sfortuna non accenna a lasciare in pace i Los Angeles Clippers. Proprio quando i biancorossi sembravano essersi proiettati verso i Playoffs, ecco l’ennesimo infortunio di Paul George.

Il tutto avviene durante la partita con Oklahoma City, poi vinta dagli stessi Thunder. George salta per prendere un rimbalzo, Lu Dort glielo contesta, il giocatore dei Clippers afferra comunque il pallone ma ricadendo effettua una torsione innaturale del ginocchio sinistro. Il losangelino si accascia subito a terra e vi resta per lunghi minuti, prima di essere portato fuori a spalla.

Here’s the play where Paul George suffered what appears to be a leg injury. pic.twitter.com/k0JbXyrXvn

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 22, 2023