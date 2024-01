Com’è andato il ritorno in campo di Draymond Green?

Questa notte è tornato in campo Draymond Green dopo 16 gare di assenza ma i Golden State Warriors non sono riusciti a vincere contro i Memphis Grizzlies. Infatti la franchigia di casa ha battuto quella californiana con il punteggio finale di 116 a 107, nonostante l’importantissima assenza di Ja Morant, che resterà fuori fino a fine stagione. Ma com’è andata la prima gara dopo più di un mese di assenza per Draymond Green?

L’ala degli Warriors ha chiuso con 7 punti e 7 rimbalzi a referto, oltre a 4 assist. Tutto sommato non è stato un brutto rientro, se consideriamo che è rimasto in campo per solo 23 minuti e mezzo. Green ha chiuso 2 su 4 dal campo, 1 su 1 da tre e 1 su 3 da due.

Forse l’unico dato negativo è quello relativo alle palle perse perché ha chiuso con 3 turnover, un po’ troppe per il numero di minuti giocati, anche se comunque è vero che il #23 è il fulcro del gioco offensivo dei gialloblu e quasi tutti gli attacchi passano da lui.

Green e gli Warriors giocheranno il prossimo match nella notte tra mercoledì e giovedì in casa degli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che vincono da 8 gare di fila e sono in gas, ora che sono al completo. Non sarà facile portare a casa il successo per i californiani ma, se vogliono rimanere attaccati al treno play-in, vincere al Salt Lake City è fondamentale.

